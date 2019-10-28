Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:01308

Сумы и Борисполь принимают третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве

В Сумах и Борисполе 22 июня стартовал третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

Начаться он должен был в Борисполе матчем между местным «Колосом» и командой «СумДУ». Но сумские девушки на игру не приехали. Между тем, в Сумах хоккеистки из Института физкультуры СумГПУ со счетом 6:0 победили воспитанниц СДЮШОР «Динамо», пишет UA:СУМИ.

23 июня «динамовки» сыграли против чемпионок - муниципального спортивного клуба «Сумчанка». Уже на первой минуте игры гол в ворота «Динамо» забила Юлия Шевченко, которая в итоге шесть раз точно пробил по воротам соперниц. «Это заслуга команды. Мы работаем вместе, и на тренировке отрабатываем тактические, технические упражнения для того, чтобы чувствовать друг друга. Не важно, кто отличился в игре, главное - победа команды», - рассказала Юлия.

На один мяч меньше от Юлии забила в ворота «Динамо» Виктория Стеценко. Кроме того, трижды поздравления партнерш по команде принимала Ольга Гончаренко, дважды - Евгения Мороз, по разу - Вероника Коробкина и Екатерина Самоходченко. В итоге, «Сумчанка» праздновала победу со счетом 18:0.

Тренер СДЮШОР «Динамо» Елена Свистюр игру прокомментировала так: «Результат был прогнозируемый, девушки молодыке - эта команда играет только второй год. Они старались. Почему не забили? Не хватает немного сил».

Капитан «Сумчанки» Евгения Мороз, которая и сама дважды забила в этом матче, считает, что результат любого матча спрогнозировать трудно. «Мы готовились побеждать. С каким счетом, для нас это сюрприз, как и для соперника. Задача на тур - побеждать и, пожалуй, с как можно большим счетом», - сказала Евгения.

Спорт Хоккей на траве
view counter

По тематике

С понедельника в Сумах будут играть в хоккей
19.06.2020 14:57

С понедельника в Сумах будут играть в хоккей

22-26 июня в Сумах и Борисполе проведут третий тур чемпионат Украины по хоккею на траве среди женщин....

Хоккеистки МСК «Сумчанка» возобновили тренировки
12.05.2020 17:39

Хоккеистки МСК «Сумчанка» возобновили тренировки

После двух месяцев карантина начали тренировки хоккеистки муниципального спортивного клуба «Сумчанка»....

Сумская хоккеистка вышла замуж за менеджера сборной
31.03.2020 23:23

Сумская хоккеистка вышла замуж за менеджера сборной

Сегодня, 31 марта, сумская хоккеистка Екатерина Покидько вышла замуж....

29.10.2019 10:19

Сумские хоккеисты стали четвертыми в чемпионате Украины

С 25 по 27 октября Винница принимала чемпионат Украины среди юниоров....

Сумские «динамовки» выиграли турнир в Польше
28.10.2019 17:50

Сумские «динамовки» выиграли турнир в Польше

25-27 октября году в г. Siemianowicach Slaskich (Польша) проходил XVII международный турнир по хоккею на траве памяти Тадеуша Сохолика....

Новости

На Сумщине 9 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:20
Перемычка между «Сумытеплоэнерго» и КСПУ будет стоить больше 100 млн грн
Сегодня 11:55
Сумской Центр админуслуг сообщает об изменении графика работы
Сегодня 11:46
Минобразования не будет переводит школы на дистанционное образование
Сегодня 10:56
На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом, в который попала молния
Сегодня 10:50
Жители Пустовойтовки перекрыли движение по трассе «Сумы-Киев»
Сегодня 10:34
В Ромнах на ходу загорелось авто (видео)
Сегодня 10:26
В Сумах сотрудник колонии систематически передавал заключенным наркотики
Сегодня 10:17
Ситуация с коронавирусом в Украине: новый рекорд
Сегодня 10:10
Сумские волейболисты бесславно завершили чемпионат Украины
Сегодня 10:09
Мэр Сум хочет двух новых замов
Сегодня 09:53
Сумскому студенту дали 15 лет за убийство
Сегодня 09:14
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.