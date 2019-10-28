Сумы и Борисполь принимают третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве В Сумах и Борисполе 22 июня стартовал третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

Начаться он должен был в Борисполе матчем между местным «Колосом» и командой «СумДУ». Но сумские девушки на игру не приехали. Между тем, в Сумах хоккеистки из Института физкультуры СумГПУ со счетом 6:0 победили воспитанниц СДЮШОР «Динамо», пишет UA:СУМИ.

23 июня «динамовки» сыграли против чемпионок - муниципального спортивного клуба «Сумчанка». Уже на первой минуте игры гол в ворота «Динамо» забила Юлия Шевченко, которая в итоге шесть раз точно пробил по воротам соперниц. «Это заслуга команды. Мы работаем вместе, и на тренировке отрабатываем тактические, технические упражнения для того, чтобы чувствовать друг друга. Не важно, кто отличился в игре, главное - победа команды», - рассказала Юлия.

На один мяч меньше от Юлии забила в ворота «Динамо» Виктория Стеценко. Кроме того, трижды поздравления партнерш по команде принимала Ольга Гончаренко, дважды - Евгения Мороз, по разу - Вероника Коробкина и Екатерина Самоходченко. В итоге, «Сумчанка» праздновала победу со счетом 18:0.

Тренер СДЮШОР «Динамо» Елена Свистюр игру прокомментировала так: «Результат был прогнозируемый, девушки молодыке - эта команда играет только второй год. Они старались. Почему не забили? Не хватает немного сил».

Капитан «Сумчанки» Евгения Мороз, которая и сама дважды забила в этом матче, считает, что результат любого матча спрогнозировать трудно. «Мы готовились побеждать. С каким счетом, для нас это сюрприз, как и для соперника. Задача на тур - побеждать и, пожалуй, с как можно большим счетом», - сказала Евгения.