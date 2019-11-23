Жители Пустовойтовки перекрыли движение по трассе «Сумы-Киев»

Таким образом они протестуют против присоединения Пустовойтовки к Роменской ОТГ, пишет UA:СУМИ.
Также в селе перекрыли дорогу к местному мусорному полигону, который находится у подножия горы Золотухи на территории Пустовойтовского сельсовета. На него вывозят мусор из города Ромны, несмотря на предписания по его закрытию из-за переполнения.
Этот полигон - один из ключевых вопросов, почему Пустовойтовка категорически против присоединяться к Роменского городского ОТГ.
На месте перекрытия работает полиция.
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