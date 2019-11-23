Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34790

Жители Пустовойтовки перекрыли движение по трассе «Сумы-Киев»

Жители Пустовойтовского сельсовета перекрыли движение по трассе государственного значения «Сумы-Киев» за Ромнами.

Таким образом они протестуют против присоединения Пустовойтовки к Роменской ОТГ, пишет UA:СУМИ.

Также в селе перекрыли дорогу к местному мусорному полигону, который находится у подножия горы Золотухи на территории Пустовойтовского сельсовета. На него вывозят мусор из города Ромны, несмотря на предписания по его закрытию из-за переполнения.

Этот полигон - один из ключевых вопросов, почему Пустовойтовка категорически против присоединяться к Роменского городского ОТГ.

На месте перекрытия работает полиция.

Общество Перекрытие дорог
view counter

По тематике

На Сумщине снова перекрывали дорогу
16.06.2020 15:42

На Сумщине снова перекрывали дорогу

Сегодня, 16 июня, у перекрестка дорог к селам Мазевка и Руднево Путивльского района перекрывали дорогу Сумы-Глухов....

На Сумщине движение через мост в Климентово временно будет перекрыто
10.01.2020 14:53

На Сумщине движение через мост в Климентово временно будет перекрыто

С 7.00 20 января до 17.00 22 января движение через мостовой переход будет полностью закрыто....

Акция протеста против открытия рынка земли проходит на Сумщине
04.12.2019 14:55

Акция протеста против открытия рынка земли проходит на Сумщине

Люди ходят по пешеходному переходу, перекрыв трассу Сумы –Киев....

04.12.2019 13:26

На Сумщине селяне снова будут перекрывать дороги

Полиция информирует водителей о проводимых сегодня, 4 декабря на сумщине акциях протеста с перекрытием дорог....

23.11.2019 11:11

Сумчанин собирается перекрывать Петропавловскую

Сумчанин Олег С. Написал в телеграмм-канале «Безпечне місто. Суми», что собирается перекрывать ул. Петропавловскую из-за отсутствия отопления....

Новости

На Сумщине 9 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:20
Перемычка между «Сумытеплоэнерго» и КСПУ будет стоить больше 100 млн грн
Сегодня 11:55
Сумской Центр админуслуг сообщает об изменении графика работы
Сегодня 11:46
Минобразования не будет переводит школы на дистанционное образование
Сегодня 10:56
На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом, в который попала молния
Сегодня 10:50
Жители Пустовойтовки перекрыли движение по трассе «Сумы-Киев»
Сегодня 10:34
В Ромнах на ходу загорелось авто (видео)
Сегодня 10:26
В Сумах сотрудник колонии систематически передавал заключенным наркотики
Сегодня 10:17
Ситуация с коронавирусом в Украине: новый рекорд
Сегодня 10:10
Сумские волейболисты бесславно завершили чемпионат Украины
Сегодня 10:09
Мэр Сум хочет двух новых замов
Сегодня 09:53
Сумскому студенту дали 15 лет за убийство
Сегодня 09:14
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.