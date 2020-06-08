За ночь полицейские Шостки оперативно разыскали двух несовершеннолетних «путешественников» Для установления местонахождения 15-летней девушки, которая ночью без предупреждения ушла из дома, полицейским понадобилось чуть больше двух часов. А вот 10-летнего парня правоохранители разыскали утром - тот, не предупредив о своих намерениях родных, остался ночевать у друга.

Сначала в полицию Шостки поступило сообщение об исчезновении 10-летнего мальчика. Обеспокоенные родственники рассказали, что ребенок накануне вечером ушел играть во двор многоэтажки и домой не вернулся. Родные пытались самостоятельно найти мальчика, однако последнего нигде не было.

На розыск несовершеннолетнего было задействовано значительное количество личного состава Шосткинского отдела полиции. Полицейские обошли и объехали почти все детские и спортивные площадки райцентра, побывали на вокзалах, в местах скопления молодежи. В то же время сотрудники ювенальной превенции устанавливали его друзей и знакомых. Нашли парня на утро. Как выяснилось, он остался ночевать у своего товарища.

По словам самого несовершеннолетнего, он около десяти часов вечера вернулся домой, но не смог открыть дверь подъезда, а на звонки с домофона не ответили ни дома, ни у соседей. И тогда на помощь ему пришел товарищ, который предложил заночевать у него.

В свою очередь, родственники мальчика рассказывают, что по стечению обстоятельств домофон вышел из строя, и они не слышали звонков ребенка.

Через полтора часа после первого сообщения в полицию позвонила мать 15-летней девушки. Она рассказала, что, проснувшись ночью, обнаружила пропажу своей дочери. По словам женщины, накануне вечером они поссорились, однако после конфликта девушка ушла спать в свою комнату.

Быстро установив круг общения вести пропавшей, полицейские вычислили ее близкого друга. Именно через него правоохранители разыскали беглянку. Как оказалось, молодые люди вдвоем гуляли по городу.

По словам девушки, она долго не могла уснуть после ссоры с родителями. Своими переживаниями решила поделиться с другом. Они списались через Интернет и встретились в условленном месте.

Сейчас с обоими детьми и с их родителями полицейские проводят профилактические беседы о последствиях таких поступков.

Правоохранители призывают граждан больше внимания уделять своим детям, предупреждать их о последствиях необдуманных или внезапных поступков; интересоваться, с кем, где и когда они отдыхают, встречаются и общаются; где живут их друзья и приятели; что собой представляет круг знакомых ребенка. Следует также позаботиться, чтобы ребенок, даже не имея под рукой своего мобильного, знал наизусть номера сотовых телефонов родителей, и мог позвонить, попросив о помощи у кого-то из знакомых, соседей или даже родных своих товарищей или друзей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.