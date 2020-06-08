В Конотопе на дороге умер мопедист Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смерти мопедиста.

Происшествие произошло сегодня, 24 июня, около 15.00, в Конотопе. Двигаясь по проспекту Мира на мопеде, внезапно потерял управление и упал на дорогу пожилой мужчина. Вызванные врачи «скорой помощи» констатировали смерть пенсионера.

На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, которая установила личность мужчины. Это оказался 69-летний местный житель.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и эксперты. Работники полиции предполагают, что во время движения, вероятно, мужчине стало плохо. По словам его родственников, пенсионер имел серьезные проблемы со здоровьем.

Впрочем, окончательную причину смерти будет установлена специалистами судебно-медицинской экспертизы. Продолжаются предварительные проверки, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.