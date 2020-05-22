В суд поступил протокол на мэра Шостки за нарушение карантина

Дело № 589/1978/20, судья - Левша Сергей Леонидович.
Следим за развитием событий по этому делу. Продолжение следует, - написал шостикнский журналист Вячеслав Павленко.
Напомним: мэр Сум Александр Лысенко и губернатор Сумщины Роман Грищенко со свитой не раз нарушали карантин, о чем есть множество свидетельств даже на сайтах мэрии и ОГА, однако никто на них протоколов не составляет. Самый вопиющий случай – 10 июня матч на кубок Геннадий Свирского в с. Байрак Липоводолинского района, который должен был проходить без зрителей. Однако после матча больше двух десятков чиновников сфотографировались без масок, вобнимку, и им за это ничего не было…
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