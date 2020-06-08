В Украине очередной рекорд по заболевшим коронавирусом Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 25 июня в Украине подтверждено 40008 случаев COVID-19, из них 17 758 выздоровели, 1067 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 994 случая. Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 606766, методом ИФА - 163941. Всего заболевания подтверждено у 2936 детей и 6346 медиков. В госпитализации нуждались 10870 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 372 пациента. 29198 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3850 медработников. В общем случаи подтверждено: - Винницкая обл. - 1753 (1091 выздоровел) - Волынская обл. - 2024 (605 выздоровели) - Днепропетровская обл. - 1069 (893 выздоровели) - Донецкая обл. - 399 (150 выздоровели) - Житомирская обл. - 1337 (688 выздоровели) - Закарпатская обл. - 2454 (864 выздоровели) - Запорожская обл. - 561 (401 выздоровел) - Ивано-Франковская обл. - 2171 (1083 выздоровели) - г. Киев - 4613 (1473 выздоровели) - Киевская обл. - 2373 (1185 выздоровели) - Кировоградская обл. - 636 (524 выздоровели) - Луганская обл. - 75 (54 выздоровели) - Львовская обл. - 4627 (712 выздоровели) - Николаевская обл. - 377 (273 выздоровели) - Одесская обл. - 1465 (569 выздоровели) - Полтавская обл. - 301 (267 выздоровели) - Ривненская обл. - 3248 (1623 выздоровели) - Сумская обл. - 277 (195 выздоровели) - Тернопольская обл. - 1815 (1102 выздоровели) - Харьковская обл. - 1947 (977 выздоровели) - Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели) - Хмельницкая обл. - 645 (515 выздоровели) - Черкасская обл. - 616 (431 выздоровели) - Черновицкая обл. - 4531 (1763 выздоровели) - Черниговская обл. - 506 (145 выздоровели).