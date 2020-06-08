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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41782

В Украине очередной рекорд по заболевшим коронавирусом

Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 25 июня в Украине подтверждено 40008 случаев COVID-19, из них 17 758 выздоровели, 1067 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 994 случая.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 606766, методом ИФА - 163941.

Всего заболевания подтверждено у 2936 детей и 6346 медиков. В госпитализации нуждались 10870 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 372 пациента. 29198 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3850 медработников.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1753 (1091 выздоровел)

- Волынская обл. - 2024 (605 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 1069 (893 выздоровели)

- Донецкая обл. - 399 (150 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1337 (688 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 2454 (864 выздоровели)

- Запорожская обл. - 561 (401 выздоровел)

- Ивано-Франковская обл. - 2171 (1083 выздоровели)

- г. Киев - 4613 (1473 выздоровели)

- Киевская обл. - 2373 (1185 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 636 (524 выздоровели)

- Луганская обл. - 75 (54 выздоровели)

- Львовская обл. - 4627 (712 выздоровели)

- Николаевская обл. - 377 (273 выздоровели)

- Одесская обл. - 1465 (569 выздоровели)

- Полтавская обл. - 301 (267 выздоровели)

- Ривненская обл. - 3248 (1623 выздоровели)

- Сумская обл. - 277 (195 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1815 (1102 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1947 (977 выздоровели)

- Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 645 (515 выздоровели)

- Черкасская обл. - 616 (431 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 4531 (1763 выздоровели)

- Черниговская обл. - 506 (145 выздоровели).

Общество Коронавирус
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