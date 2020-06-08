В Украине очередной рекорд по заболевшим коронавирусом

За последние сутки лабораторно подтверждено 994 случая.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 606766, методом ИФА - 163941.
Всего заболевания подтверждено у 2936 детей и 6346 медиков. В госпитализации нуждались 10870 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 372 пациента. 29198 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3850 медработников.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 1753 (1091 выздоровел)
- Волынская обл. - 2024 (605 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1069 (893 выздоровели)
- Донецкая обл. - 399 (150 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1337 (688 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 2454 (864 выздоровели)
- Запорожская обл. - 561 (401 выздоровел)
- Ивано-Франковская обл. - 2171 (1083 выздоровели)
- г. Киев - 4613 (1473 выздоровели)
- Киевская обл. - 2373 (1185 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 636 (524 выздоровели)
- Луганская обл. - 75 (54 выздоровели)
- Львовская обл. - 4627 (712 выздоровели)
- Николаевская обл. - 377 (273 выздоровели)
- Одесская обл. - 1465 (569 выздоровели)
- Полтавская обл. - 301 (267 выздоровели)
- Ривненская обл. - 3248 (1623 выздоровели)
- Сумская обл. - 277 (195 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1815 (1102 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1947 (977 выздоровели)
- Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 645 (515 выздоровели)
- Черкасская обл. - 616 (431 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 4531 (1763 выздоровели)
- Черниговская обл. - 506 (145 выздоровели).
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