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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:51827

Где на Сумщине подтверждены новые случаи коронавируса?

По состоянию на 25 июня в Сумской области 277 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 5 человек (г. Сумы - 1, г. Тростянец - 1, г. Ахтырка - 1, г. Конотоп - 1, Роменский р-н - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 195 человек, из них 9 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 4, Бурынь - 1, Тростянец - 1, Глухов - 1, Белополье - 1, Белопольский р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 73 случая заболевания, в Сумском районе – 16, г. Ахтырка – 21, г. Конотоп – 16, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 25, Кролевецкий район - 8, г. Шостка – 15, г. Тростянец - 21, Тростянецкий район - 3, Роменский район - 3, Недригайловский район - 1, г. Ромны - 9, Глуховский район - 3, г. Глухов - 9, Бурынь - 2, Бурынский район - 1, Ахтырский район - 1, г. Лебедин - 1, г. Белополье - 2, Белопольский район - 13, Путивльский район - 7, Краснополье - 1.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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