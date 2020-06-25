Где на Сумщине подтверждены новые случаи коронавируса? По состоянию на 25 июня в Сумской области 277 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 5 человек (г. Сумы - 1, г. Тростянец - 1, г. Ахтырка - 1, г. Конотоп - 1, Роменский р-н - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 195 человек, из них 9 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 4, Бурынь - 1, Тростянец - 1, Глухов - 1, Белополье - 1, Белопольский р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 73 случая заболевания, в Сумском районе – 16, г. Ахтырка – 21, г. Конотоп – 16, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 25, Кролевецкий район - 8, г. Шостка – 15, г. Тростянец - 21, Тростянецкий район - 3, Роменский район - 3, Недригайловский район - 1, г. Ромны - 9, Глуховский район - 3, г. Глухов - 9, Бурынь - 2, Бурынский район - 1, Ахтырский район - 1, г. Лебедин - 1, г. Белополье - 2, Белопольский район - 13, Путивльский район - 7, Краснополье - 1.