Вспышка COVID-19 на «Насосэнергомаше»: уже 8 заболевших На Сумском заводе «Насосэнергомаш» - вспышка коронавируса.

На сегодня, как сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, COVID-19 подтвержден у 8 работников завода. Подозрение на инфицирование – еще у одного человека. Первый случай коронавируса на предприятии был зафиксирован 10 июня у работника цеха №1. Затем стали регистрироваться заболевшие из числа контактных. Уже 19 июня коронавирус был обнаружен у работника из цеха №5, пишет Ваш шанс.

«На сегодня есть три инфицированных в цехе №1 и пять – в цехе №5, - уточнил Михаил Мацюк. – Образцы еще исследуются. На предприятии соблюдается противоэпидемический режим – измеряется температура, проводится дезинфекция помещений. Хочу отметить, что и масочный режим, и прочие мероприятия там были внедрены еще с начала карантина. А подхватить коронавирус можно и в маршрутке – к сожалению, многие игнорируют карантинные требования».