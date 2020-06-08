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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26338

Вспышка COVID-19 на «Насосэнергомаше»: уже 8 заболевших

На Сумском заводе «Насосэнергомаш» - вспышка коронавируса.

На сегодня, как сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, COVID-19 подтвержден у 8 работников завода. Подозрение на инфицирование – еще у одного человека. Первый случай коронавируса на предприятии был зафиксирован 10 июня у работника цеха №1. Затем стали регистрироваться заболевшие из числа контактных. Уже 19 июня коронавирус был обнаружен у работника из цеха №5, пишет Ваш шанс.

«На сегодня есть три инфицированных в цехе №1 и пять – в цехе №5, - уточнил Михаил Мацюк. – Образцы еще исследуются. На предприятии соблюдается противоэпидемический режим – измеряется температура, проводится дезинфекция помещений. Хочу отметить, что и масочный режим, и прочие мероприятия там были внедрены еще с начала карантина. А подхватить коронавирус можно и в маршрутке – к сожалению, многие игнорируют карантинные требования».

Общество Коронавирус Насосэнергомаш
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