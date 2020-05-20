На Горького пожарные ликвидировали возгорание легковушки 25 июня в 14:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре автомобиля Opel Kadett на ул. Горького в г. Путивль.

На тушение направили дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 3 минуты пожарные прибыли на место вызова. Поскольку информация о возгорании поступила поздно, пламя охватило салон, багажное отделение и задние колеса автомобиля. В 14:32 спасателям, применив пенообразующие жидкость, удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность перекидывание огня на моторный отсек легковушки. В 14:50 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети авто. По предварительным данным, в Opel Kadett 1990 г.в. водитель обустраивал аудиосистему и когда автомобиль выехал из гаража произошло возгорание в задней части салона. Мужчина пытался обуздать пожар подручными средствами и только, когда ему это не удалось, случайные свидетели происшествия позвонили спасателям.

Для предупреждения таких случаев следите за техническим состоянием автомобилей и обязательно оборудуйте их огнетушителями. В случае возгорания это может уберечь от значительных убытков. И не забывайте, что от своевременности сообщение о пожаре зависит его эффективное тушение, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.