На Горького пожарные ликвидировали возгорание легковушки

На тушение направили дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 3 минуты пожарные прибыли на место вызова. Поскольку информация о возгорании поступила поздно, пламя охватило салон, багажное отделение и задние колеса автомобиля. В 14:32 спасателям, применив пенообразующие жидкость, удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность перекидывание огня на моторный отсек легковушки. В 14:50 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети авто. По предварительным данным, в Opel Kadett 1990 г.в. водитель обустраивал аудиосистему и когда автомобиль выехал из гаража произошло возгорание в задней части салона. Мужчина пытался обуздать пожар подручными средствами и только, когда ему это не удалось, случайные свидетели происшествия позвонили спасателям.
Для предупреждения таких случаев следите за техническим состоянием автомобилей и обязательно оборудуйте их огнетушителями. В случае возгорания это может уберечь от значительных убытков. И не забывайте, что от своевременности сообщение о пожаре зависит его эффективное тушение, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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