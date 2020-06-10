На Сумщине пограничники обнаружили мужчину, который 13 лет находился в розыске

Так случилось и с 40-летним гражданином Украины, который пытался убежать от наказания за совершение уголовного преступления. Но, благодаря бдительности пограничников, ему это не удалось.
25 июня в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда проверяли документы у водителя и пассажиров микроавтобуса марки «Mercedes-Benz». Во время этой процедуры охранники рубежей с помощью базы данных обнаружили, что одного из пассажиров разыскивают правоохранительные органы. О данном факте пограничники сразу сообщили коллегам из Национальной полиции.
Как выяснилось впоследствии, наш соотечественник, который возвращался из России в Украину, с 2007 года находился в розыске за совершение уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотических средств (ст. 309 УК).
Сейчас гражданина передали сотрудникам Национальной полиции.