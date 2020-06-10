Над Сумами майорітиме кримськотатарський прапор

Міський голова Олександр ЛИСЕНКО назвав символічним те, що посилка від голови Меджлісу Рефата ЧУБАРОВА надійшла саме сьогодні.

Очільник Сум наголосив на тому, що сумська громада завжди підтримувала кримськотатарський народ, який є частиною українського народу, і повідомив, що, на знак шани та поваги до кримських татар, стяг обов’язково майорітиме над містом над Пслом, символізуючи єдність двох народів і неподільність України.

Нагадаємо, 26 червня – День кримськотатарського прапора. Це неофіційне свято, що відзначається за рішенням органів самоврядування кримськотатарського народу з 2010 року, символізує єдність, наступність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення.