«Друзья! Только что получил радостную новость!
Результаты моего ПЦР-теста на коронавирус - отрицательные! Поэтому самоизоляцию, о которой я объявил вчера из-за контакта с заболевшим ректором Сумского госуниверситета Анатолием Васильевым, можно считать завершенной. Возвращаюсь к работе.
Конечно, в последующие несколько дней буду стараться ограничивать прямые контакты, также обязательно сдам еще один тест.
Желаю Анатолию Васильеву скорейшего выздоровления, а всем сумчанам - не болеть!
Жизнь продолжается!», - говорится в сообщении.
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