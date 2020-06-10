У мэра Сум нет коронавируса. Пока Об этом говорится на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.

«Друзья! Только что получил радостную новость!

Результаты моего ПЦР-теста на коронавирус - отрицательные! Поэтому самоизоляцию, о которой я объявил вчера из-за контакта с заболевшим ректором Сумского госуниверситета Анатолием Васильевым, можно считать завершенной. Возвращаюсь к работе.

Конечно, в последующие несколько дней буду стараться ограничивать прямые контакты, также обязательно сдам еще один тест.

Желаю Анатолию Васильеву скорейшего выздоровления, а всем сумчанам - не болеть!

Жизнь продолжается!», - говорится в сообщении.

Напомним: с ректором СумГУ Анатолием Васильевым мэр Сум Александр Лысенко контактировал 23 июня во время коллегии в Сумской облгосадминистрации. Прошло всего три дня…