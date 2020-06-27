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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:311982

Где обнаружили новые случаи коронавируса на Сумщине

По состоянию на 27 июня в Сумской области 287 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 3 человек (г. Сумы - 1, г. Ахтырка - 2). Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 209 человек, из них 6 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 1, г. Тростянец - 4, г. Шостка - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 79 случаев заболевания, в Сумском районе – 17, г. Ахтырка – 23, г. Конотоп – 16, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 25, Кролевецкий район - 8, г. Шостка – 15, г. Тростянец – 22, Тростянецкий район - 3, Роменский район - 3, Недригайловский район - 1, г. Ромны - 9, Глуховский район - 3, г. Глухов - 9, Бурынь - 2, Бурынский район - 1, Ахтырский район - 1, г. Лебедин - 1, г. Белополье - 2, Белопольский район - 13, Путивльский район - 7, Краснополье - 1.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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