Где обнаружили новые случаи коронавируса на Сумщине По состоянию на 27 июня в Сумской области 287 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 3 человек (г. Сумы - 1, г. Ахтырка - 2). Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 209 человек, из них 6 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 1, г. Тростянец - 4, г. Шостка - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 79 случаев заболевания, в Сумском районе – 17, г. Ахтырка – 23, г. Конотоп – 16, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 25, Кролевецкий район - 8, г. Шостка – 15, г. Тростянец – 22, Тростянецкий район - 3, Роменский район - 3, Недригайловский район - 1, г. Ромны - 9, Глуховский район - 3, г. Глухов - 9, Бурынь - 2, Бурынский район - 1, Ахтырский район - 1, г. Лебедин - 1, г. Белополье - 2, Белопольский район - 13, Путивльский район - 7, Краснополье - 1.