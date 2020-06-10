Что известно о новых случаях коронавируса в Ахтырке

Два человека из одной семьи обратились к семейному врачу с жалобами на температуру, находятся на самоизоляции.
18 горожан находятся на самоизоляции под наблюдением семейных врачей, кроме 81-летнего ахтірчанина, который проходит лечение в Тростянецкой больнице. Всего с начала эпидемии COVID-19 по Ахтырский городской объединенной территориальной громаде установлено 23 случая, 4 человека выздоровели. За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 3 человек Сумской области (Сумы - 1, Ахтырка- 2).
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