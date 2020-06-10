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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02194

Что известно о новых случаях коронавируса в Ахтырке

По состоянию на 27 июня 2 новых лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19 по Ахтырский городской объединенной территориальной громаде.

Два человека из одной семьи обратились к семейному врачу с жалобами на температуру, находятся на самоизоляции.

18 горожан находятся на самоизоляции под наблюдением семейных врачей, кроме 81-летнего ахтірчанина, который проходит лечение в Тростянецкой больнице. Всего с начала эпидемии COVID-19 по Ахтырский городской объединенной территориальной громаде установлено 23 случая, 4 человека выздоровели. За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 3 человек Сумской области (Сумы - 1, Ахтырка- 2).

Общество Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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