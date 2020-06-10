На Сумщине 8 новых случаев коронавируса На утро 28 июня в Сумской области подтверждено уже 295 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За последние сутки добавилось 8 новых случаев. Выздоровело за последние сутки 10 человек, всего таких уже 219. Умерло за все время пандемии 5 человек. Болеет 71 человек.