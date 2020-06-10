На Сумщине 8 новых случаев коронавируса

За последние сутки добавилось 8 новых случаев. Выздоровело за последние сутки 10 человек, всего таких уже 219. Умерло за все время пандемии 5 человек. Болеет 71 человек.
По состоянию на 28 июня в Сумской области уже 295 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 27 июня 2 новых лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19 по Ахтырский городской объединенной территориальной громаде....
По состоянию на 27 июня в Сумской области 287 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 27 июня в Сумской области подтверждено 287 случаев коронавирусной болезни....
Об этом говорится на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке....