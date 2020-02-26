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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:11224

Студентка СумГУ выиграла «бронзу» волейбольной высшей лиги

26-28 июня прошел финальный тур чемпионата Украины по волейболу среди женских команд высшей лиги.

В мини-турнире первых четырех команд принимал участие и киевская «Легенла-Wnet», за которую играет студентка СумГУ Анастасия Лысенко. Ее команда в двух турах дважды получила по 3 очка за игры со Сборной Харьковской области, которая не являлась на туры, и по два раза проиграла серебряному призеру ВК «Полтавчанка» и чемпиону «Аланте» из Слобожанского Харьковской области.

В итоге у киевлянок «бронза».

О своей команде Настя написала в Фейсбуке:

«Команда, где все завязано на чистой любви к волейболу. Где каждая девушка не то что не получает зарплату, а сама платит за возможность потренироваться после работы. Где все игроки настолько профессиональные и разносторонние, что нападающий идёт пасовать , либеро нападать и вторая связка становится первым темпом. И таким составом мы создаём неплохую конкуренцию в чемпионате Украины.

Да, в финальных турах мы были слабее. Увы, этому был ряд причин, не всегда от нас зависящих.

Остаемся на почетном 3-м месте. Но не сильно расстраиваемся, ведь играем в кайф.

Спасибо Команда , вы навсегда в сердечке.

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