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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:16549

Полиция разыскала родителей девочки, которая ночью бродила по железнодорожным путям в Шостке

Ребенка нашли ночью в районе ул. Кожедуба в городе Шостка.

Девочку, которая сама бродила в районе железнодорожного переезда ночью увидел случайный водитель. Он и вызвал на указанное место полицейских. Правоохранители доставили ее в детскую больницу и начали поиски ее родителей.

Впоследствии, в полицию обратились граждане, которые узнали о розыске малолетней из социальной сети и рассказали, что узнали ребенка, и знакомы с ее родителями.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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