Ямпольская РГА получила главу Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение «О назначении С.Дворника главой Ямпольской районной государственной администрации Сумской области».

«Назначить Дворника Сергея Ивановича главой Ямпольского районной государственной администрации Сумской области», - говорится в рнаспоряжении.

Сергей Дворник до этого работал директором по экономике КП «Паливокомунерего» Сумского облсовета.

Справка

Сергей Дворник родился 17 января 1967 года года в с. Мерки Недригайловского района Сумской области.

В 1989 г. окончил Сумской государственный педагогический институт им. А. С. Макаренко по специальности «История и педагогика», в 1998 г. - Национальную юридическую академию Украины им. Я. Мудрого по специальности «Правоведение».

Имеет опыт комсомольской работы, также работал учителем, заместителем главы исполкома Ворожбянского городского совета Белопольского района.

В 1994 г. избран главой Ворожбянского городского совета.

С 1998 по 2000 г. возглавлял налоговую инспекцию в Белопольском районе.

С 2000 г. работал в сфере банковского бизнеса, руководит отделениями банков в Белополье.

Имеет научную степень доктора философии в области права - в 2004 г. защитил диссертацию.

Был депутатом Белопольского районного совета, который возглавлял в течение 2006-2008 гг. В течение 2008-2010 гг. - глава Белопольская районной государственной администрации. Работал начальником Территориальной государственной инспекции по труду в Сумской области.