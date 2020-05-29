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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:52315

На Сумщине будут судить банду, нападавшую на одиноких пенсионеров

До 15 лет лишения свободы грозит трем участникам организованной группы, которые обвиняются в разбойных нападениях на одиноких пенсионеров.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех мужчин, которые совершили ряд разбойных нападений на пенсионеров.

Напоминаем, что 20 марта 2020 года около 3:00 ночи в с. Хустянка Бурынского района в дом одинокой 76-летней женщины ворвались трое мужчин. Нападавшие связали потерпевшую и требовали отдать все ценности. Напуганная пенсионерка, опасаясь за свою жизнь, отдала злоумышленникам все что у нее было - 200 грн. Убегая, мужчины прихватили с собой некоторые личные вещи потерпевшей. Однако далеко убежать нападающим не удалось, неподалеку с. Степановка Сумского района их задержали правоохранители.

Все трое задержанных жители Конотопского района, 1981, 1990 по 1992 годов рождения. В ходе следствия собраны доказательства их причастности еще к 5 подобным разбойным нападениям в Кролевецком и Бурынском районах. Злоумышленники ночью проникали в дома пенсионеров, связывали их и, угрожая убийством, потребовали отдать все ценности.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 5 ст. 185 и ч. 3 и ч. 4 ст. 187 (кража и разбой, совершенные в составе организованной группы) УК Украины. За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы, приговор суда мужчины ждут в СИЗО. Досудебное следствие проведено Следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Разбой
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