Продолжается реконструкция Конотопской гимназии за 13 млн грн По информации Департамента капитального строительства Сумской облгосадминистрации, ввод в эксплуатацию Конотопской гимназии запланирован на сентябрь 2020 года.

Проектом предусмотрена реконструкция существующего помещения гимназии, проведение энергоэффективных мероприятий и мероприятий по усилению несущих конструкций здания.

В 2020 году на реконструкцию помещения Конотопской гимназии предусмотрено 12 млн 833 тыс. 622 грн. Из них 414,201 тыс. грн - средства ДФРР, 6 млн 409 тыс 513 грн - другие бюджетные программы (субвенции), 6 млн 9 тыс. 908 грн - средства местных бюджетов.

Сейчас в здании установлено 100% новых окон, на 60% выполнены работы по реконструкции и утеплению фасада, на 30-40% - цокольной части, на 55% - кровли. Осталось построить несколько крылец с пандусами.

Реализация проекта реконструкции здания Конотопской гимназии даст возможность улучшить условия обучения для 875 учеников и условия работы учительского коллектива гимназии.