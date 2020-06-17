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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:49195

Продолжается реконструкция Конотопской гимназии за 13 млн грн

По информации Департамента капитального строительства Сумской облгосадминистрации, ввод в эксплуатацию Конотопской гимназии запланирован на сентябрь 2020 года.

Проектом предусмотрена реконструкция существующего помещения гимназии, проведение энергоэффективных мероприятий и мероприятий по усилению несущих конструкций здания.

В 2020 году на реконструкцию помещения Конотопской гимназии предусмотрено 12 млн 833 тыс. 622 грн. Из них 414,201 тыс. грн - средства ДФРР, 6 млн 409 тыс 513 грн - другие бюджетные программы (субвенции), 6 млн 9 тыс. 908 грн - средства местных бюджетов.

Сейчас в здании установлено 100% новых окон, на 60% выполнены работы по реконструкции и утеплению фасада, на 30-40% - цокольной части, на 55% - кровли. Осталось построить несколько крылец с пандусами.

Реализация проекта реконструкции здания Конотопской гимназии даст возможность улучшить условия обучения для 875 учеников и условия работы учительского коллектива гимназии.

 
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