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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58211

Полицейские Сумщины разыскали несовершеннолетнего беглеца с Николаевщины

Лишь сутки понадобилась оперативникам Сумской полиции для установления места нахождения 17-летнего жителя Николаевской области, который больше месяца находился в розыске.

2 июля в управления уголовного розыска полиции Сумской области обратились их коллеги с Николаевщины с информацией о розыске несовершеннолетнего беглеца, которого с конца мая разыскивает бабушка. Работники оперативных подразделений сразу же начали поиски парня.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, уже на следующий день, полицейские установили местонахождение несовершеннолетнего, - говорит Алексей Приходько, начальник отдела управления уголовного розыска ГУНП. Парня обнаружили в квартире, которую он снимал в Сумах совместно с местными сверстниками, с которыми недавно познакомился».

Как пояснил беглец, по стране он путешествовал автостопом. Чтобы прокормить себя находил разные временные подработки: распространял листовки и другую рекламную продукцию. Говорит, ушел из дома - так хотелось быть самостоятельным и почувствовать себя взрослым.

Жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает. В отношении него противоправные действия не совершались.

Сегодня парень находится под временной опекой сумских полицейских и вскоре будет передан родным, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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