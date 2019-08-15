Полицейские Сумщины разыскали несовершеннолетнего беглеца с Николаевщины

2 июля в управления уголовного розыска полиции Сумской области обратились их коллеги с Николаевщины с информацией о розыске несовершеннолетнего беглеца, которого с конца мая разыскивает бабушка. Работники оперативных подразделений сразу же начали поиски парня.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, уже на следующий день, полицейские установили местонахождение несовершеннолетнего, - говорит Алексей Приходько, начальник отдела управления уголовного розыска ГУНП. Парня обнаружили в квартире, которую он снимал в Сумах совместно с местными сверстниками, с которыми недавно познакомился».
Как пояснил беглец, по стране он путешествовал автостопом. Чтобы прокормить себя находил разные временные подработки: распространял листовки и другую рекламную продукцию. Говорит, ушел из дома - так хотелось быть самостоятельным и почувствовать себя взрослым.
Жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает. В отношении него противоправные действия не совершались.
Сегодня парень находится под временной опекой сумских полицейских и вскоре будет передан родным, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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