Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:25123

На Сумщине взяли под стражу 18-летнего наркоторговца

По ходатайству Кролевецкого отдела Шосткинской местной прокуратуры 18-летнему подозреваемому в незаконном обороте наркотических средств избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, юноша систематически занимался сбытом наркотических веществ в г. Кролевец. В частности задокументирован факт продажи им 25 июня соответствующему лицу каннабиса. В то же время во время санкционированного обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили и изъяли измельченное вещество зеленого цвета, устройство для употребления наркотиков и предмет, внешне похожий на огнестрельное оружие. Все изъятое направлено для проведения экспертизы.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Досудебное следствие проводят следователи Кролевецкого отделения полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Наркодилер
view counter

По тематике

На Сумщине будут судить трех наркодилеров
Сегодня 10:31

На Сумщине будут судить трех наркодилеров

Которые в составе организованной группы сбывали психотропное вещество PVP в больших масштабах....

01.07.2020 15:55

В Кролевце полиция задержала наркодилера

Сотрудники Кролевецкого отделения полиции задержали 19-летнего жителя города Кролевец, который занимался сбытом наркотических веществ....

22.06.2020 14:21

На Сумщине полицейские поймали наркодилера (видео)

Во время комплексных оперативных мероприятий полицейские Шостки установили причастность 46-летнего местного жителя к сбыту психотропных веществ....

03.06.2020 17:21

На Сумщине будут судить наркодилера

До 10 лет лишения свободы грозит наркодельцу за сбыт наркотического средства и содержание наркопритона....

В Конотопе дали 5 лет наркодилеру
28.05.2020 09:31

В Конотопе дали 5 лет наркодилеру

К 5 годам лишения свободы осудили конотопчанина, который наладил схему получения и реализации наркотических средств....

Новости

Где на Сумщине новые случаи коронавируса
Сегодня 09:42
Главе Сумской ОГА объявлен выговор за продажу должностей?
01.07.2020 22:21
На Сумщине СБУ разоблачила нелегальную вырубку деревьев на 3 миллиона гривен
Сегодня 16:34
На Сумщине взяли под стражу 18-летнего наркоторговца
Сегодня 16:25
Карантин на Сумщине: что ослабили, что усилили?
Сегодня 16:19
В год столетия власти забыли о художественном музее Сумщины
Сегодня 16:15
Сумщине выделили 40 млн грн на 48 проектов
Сегодня 16:14
В Сумах провели турнир среди 12-летних пляжниц
Сегодня 16:06
Полицейские Сумщины разыскали несовершеннолетнего беглеца с Николаевщины
Сегодня 15:58
Продолжается реконструкция Конотопской гимназии за 13 млн грн
Сегодня 15:49
Глуховчанка собралась устраивать голодовку перед офисом Президента
Сегодня 15:46
Сумщина відзначає 361-шу річницю Конотопської битви
Сегодня 15:41
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.