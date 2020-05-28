На Сумщине взяли под стражу 18-летнего наркоторговца По ходатайству Кролевецкого отдела Шосткинской местной прокуратуры 18-летнему подозреваемому в незаконном обороте наркотических средств избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, юноша систематически занимался сбытом наркотических веществ в г. Кролевец. В частности задокументирован факт продажи им 25 июня соответствующему лицу каннабиса. В то же время во время санкционированного обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили и изъяли измельченное вещество зеленого цвета, устройство для употребления наркотиков и предмет, внешне похожий на огнестрельное оружие. Все изъятое направлено для проведения экспертизы.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Досудебное следствие проводят следователи Кролевецкого отделения полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры области.