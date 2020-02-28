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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55188

В Сумах продавали фальсифицированную "Иволжанскую"

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской боасти, в суде была доказана законность примененного штрафа в размере 37 784 грн. за реализацию фальсифицированной питьевой воды в г. Сумы.

В частности, в январе текущего года в Госпродпотребслужбу области поступило обращение от потребителя: со склада оператора рынка в Сумах он приобрел питьевую воду ООО «Завод «Эко-продукт» с датой изготовления – октябрь 2019. Но Госпортебслужба установила, что данное предприятие не ведет хозяйственную деятельность по производству и продаже питьевой воды «Иволжанская» с 15 июня 2019 года, а согласно реестра операторов рынка, ООО «Завод «Эко-продукт» прекратил свою деятельность с 17 сентября 2019 года.

В январе этого года Госпродпотребслужба провела четыре внеплановые проверки субъектов хозяйствования, осуществляющих реализацию и доставку питьевой воды в офисы и квартиры.

В ходе проверки выявлено, что соответствующими операторами рынка осуществляется оборот пищевой продукции, а именно 172 бутыля воды производства ООО «Завод «Эко-продукт» объемом 18, 9 л, на которых отсутствовала дата производства или указание «употребить до…». А на крышке бутылок были наклеены временные стикеры с ручной надписью шариковой ручкой:  «употребить до марта 2020».

Также, было выявлено 24 бутылки объемом 6 л с указанием даты производства: 20.09.2019, тогда как ООО «Завод «Эко-продукт», как уже отмечалось выше, не осуществляет производство и продажу питьевой воды с 15 июня прошедшего года и прекратил свою деятельность с 17сентября 2019-го. Учитывая это, вода с указанной датой производства не может быть изготовлена данным производителем, а маркировка не соответствует Закону Украины «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов».

Госпродпотребслужба  приняла решение о прекращении обращения пищевых продуктов путем немедленного изъятия из обращения питьевой воды, происхождение которой неизвестно. Во исполнение данного решения, субъекты хозяйствования утилизировали 196 бутылей фальсифицированной питьевой воды, общим весом 3,4 тонны.

На основании материалов проверки правонарушителей оштрафовали на 37 784 грн.

Однако, не согласившись с примененными штрафными санкциями и вынесенными при осуществлении внеплановых мероприятий распорядительных документов, соответствующие операторы рынка обжаловали их в Сумском окружном административном суде.

Госпотребслужба доказала в суде правомерность проведенной проверки, примененных штрафных санкций и порядка утилизации фальсифицированной воды, в связи с чем решением Сумского окружного административного суда отказано в удовлетворении исковых требований субъекту хозяйствования.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области напоминает, что операторы рынка, осуществляющие реализацию пищевых продуктов или кормов, маркировка которых не соответствует законодательству, если это не создает угрозы для жизни, здоровья человека или животного влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере 5 минимальных заработных плат, а на физических лиц – предпринимателей – в размере 3 минимальных заработных плат.

 
Право Госпродпотребслужба Иволжанская
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