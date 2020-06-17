Сегодня ночью начнется полный парад планет В следующий раз такой будет через 170 лет.

В ночь с 4 на 5 июля должно состояться уникальное небесное явление – полный парад планет. Это значит, что все девять планет Солнечной системы – Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и даже карликовая планета Плутон – выстроятся в ряд по одну сторону от Солнца. Наблюдать за необычным небесным явлением можно будет в течение двух недель.

Как отмечает The Times Hub, около двух раз в год в ряд выстраиваются три планеты, четыре планеты сходятся на одной линии раз в год, пять – раз в 19 лет. Такое событие в последний раз произошло в 1982 году, а следующие ожидаются в 2161 и 2492 годах.

Астрономы отмечают, что с 4 июля в ночном небе можно будет увидеть Марс, Юпитер и Сатурн, а утром – Венеру. Уран и Нептун заметить невооруженным глазом невозможно. Меркурий «спрячет» Солнце.

Лучше всего 4 и 5 июля будут видны Юпитер, Сатурн и Марс. Вглядываться в небо можно вечером и ночью. Тем, кто встает рано или не станет ложиться спать, удастся увидеть Венеру утром. Юпитер во всей красе покажется 14 июля, а 21-го – Сатурн.

Парад планет – это астрономическое явление, при котором некоторые планеты Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере (воображаемая сфера произвольного радиуса, на которую проецируются небесные тела и которая используется в астрономических расчетах).