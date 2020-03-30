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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:24226

Когда сумской боксер ввернется на ринг

Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк (18-0; 10 КО) на своей официальной странице в Instagram рассказал, когда собирается вернуться на ринг.

"Не могу дождаться, когда вернусь в ринг.

После моего поединка 31 января, телеканал Showtime хотел, чтобы следующий бой на их канале я провел в мае-июне, но из-за коронавируса запланированый бой сдвинулся на август-сентябрь.

Спасибо всем за поддержку", - написал он.

Спорт Бокс Тарас Шелестюк
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