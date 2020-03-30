Когда сумской боксер ввернется на ринг

"Не могу дождаться, когда вернусь в ринг.
После моего поединка 31 января, телеканал Showtime хотел, чтобы следующий бой на их канале я провел в мае-июне, но из-за коронавируса запланированый бой сдвинулся на август-сентябрь.
Спасибо всем за поддержку", - написал он.
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