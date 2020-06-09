На Сумщине утонула 30-летння сотрудница облсовета

4 июля трагически погибла главный специалист - юрисконсульт юридического отдела управления имуществом Карина Андреевна Козупиця. По информации «Данкора» чиновница утонула в р. Ворскла в с. Климентово.
Молодая, красивая, чуткая, умная девушка ушла в небытие в самом расцвете. Чуть больше месяца назад ей исполнилось всего 30 лет.
Родилась Карина Андреевна в г. Тростянец Сумской области. В 2012 году закончила Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого». С 2012 года работала на различных должностях в отделе Госкомзема в Тростянецком районе, секторе государственного земельного кадастра отдела Госземагентства в Тростянецком районе, Тростянецкой районной государственной администрации, Управлении патрульной службы МВД в городе Харькове, Департаменте патрульной полиции. С ноября 2016 года начала свою работу в Управлении имуществом Сумского областного совета.
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