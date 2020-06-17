Мэр Сум будет жаловаться на «врагов громады» президенту Мэр Сум Александр Лысенко решил называть тех, кто ограничивает развитие города, «врагами громады».

Об этом он заявил сегодня, 6 июля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Через неделю на аппаратном совещании вы мне доложите обо всех проектах, по которым вы начинаете работы, - обратился он к начальнику управления капитального строительства Виталию Шилову. – И я хочу сейчас сказать публично: я обращаюсь ко всем структурам, называть не буду. Просто хочу сказать, что те, кто будут мешать сегодня развиваться городу Сумы, мы будем считать его «врагом громады». Кто будет незаконно и безосновательно останавливать нам тендера. Я буду обращаться вплоть до президента Украины, если будут мешать работать сумской громаде. Сначала к главе облгосадминистрации, а потом, если нужно, и дальше. Потому что сегодня есть разная информация, а я бы не хотел, чтобы были непонятные ситуации относительно приостановки важных проектов в городе.