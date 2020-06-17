Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:14256

Мэр Сум будет жаловаться на «врагов громады» президенту

Мэр Сум Александр Лысенко решил называть тех, кто ограничивает развитие города, «врагами громады».

Об этом он заявил сегодня, 6 июля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Через неделю на аппаратном совещании вы мне доложите обо всех проектах, по которым вы начинаете работы, - обратился он к начальнику управления капитального строительства Виталию Шилову. – И я хочу сейчас сказать публично: я обращаюсь ко всем структурам, называть не буду. Просто хочу сказать, что те, кто будут мешать сегодня развиваться городу Сумы, мы будем считать его «врагом громады». Кто будет незаконно и безосновательно останавливать нам тендера. Я буду обращаться вплоть до президента Украины, если будут мешать работать сумской громаде.  Сначала к главе облгосадминистрации, а потом, если нужно, и дальше. Потому что сегодня есть разная информация, а я бы не хотел, чтобы были непонятные ситуации относительно приостановки важных проектов в городе.

Политика Враги громады
view counter

Новости

На Сумщине уже 321 случай коронавируса: где именно
Сегодня 09:39
На Сумщине утонула 30-летння сотрудница облсовета
Сегодня 09:01
На Сумщине плюс 4 случая коронавируса
Сегодня 08:25
В Сумах возле 26-й школы установят «лежачих полицейских»
Сегодня 13:25
Кому в Сумах сегодня отключат воду
Сегодня 13:21
В Кролевце продолжается ликвидация пожара на мусорной свалке
Сегодня 13:07
На Сумщине задержали мужчину, который обменивал фальшивые купюры на настоящие
Сегодня 12:57
Стали известны подробности гибели чиновницы облсовета
Сегодня 12:38
В Сумах отменили результаты аукциона по продаже имущества ОАО «Сумской мясокомбинат» за 46 тыс. грн
Сегодня 12:31
Мэр Сум будет жаловаться на «врагов громады» президенту
Сегодня 12:14
Сумчан призывают вовремя передавать показания счетчиков
Сегодня 11:59
Юный шосткинский теннисист признан третьей ракеткой Украины
Сегодня 11:34
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.