В Сумах столкнулись КамАЗ и ГАЗель Сегодня, 6 июля, в Сумах на ул. Харьковской произошло ДТП.

Как сообщил «Данкору» пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, авария произошло в 15.20. Автомобиль КамАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества ГАЗели, допустив столкновение. Пострадавших в аварии нет, автомобили получили механические повреждения. На водителя КамАЗа патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).

Из-за аварии троллейбусы были вынуждены разворачиваться раньше в течение более, чем трех часов.