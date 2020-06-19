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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:44258

В Сумах столкнулись КамАЗ и ГАЗель

Сегодня, 6 июля, в Сумах на ул. Харьковской произошло ДТП.

Как сообщил «Данкору» пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, авария произошло в 15.20. Автомобиль КамАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества ГАЗели, допустив столкновение. Пострадавших в аварии нет, автомобили получили механические повреждения. На водителя КамАЗа патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).

Из-за аварии троллейбусы были вынуждены разворачиваться раньше в течение более, чем трех часов.

Право Дтп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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