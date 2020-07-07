На Сумщине за сутки от коронавируса вылечились 10 человек По состоянию на 7 июля в Сумской области по-прежнему 321 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 258 человек, из них 10 - за минувшие сутки (г. Ахтырка - 2, Краснополье - 1, Глуховский р-н - 1, Сумы - 1, Тростянец - 4, Белопольский р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 90 случаев заболевания (72 вылечилось), в Сумском районе – 19 (14), г. Ахтырка - 26 (18), г. Конотоп - 19 (15), Конотопский район – 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 34 (30 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (15), Тростянецкий район – 33 (24 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 3 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 10 (8 ), Глуховский район – 5 (3), г. Глухов – 9 (9), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 16 (16), Путивльский район – 8 (1), Краснополье – 1 (1), Великая Писаревка – 1 (0 ).