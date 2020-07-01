В Сумах пьяный велосипедист попал под колеса авто (видео) Сообщение о ДТП на перекрестке улиц Леваневского-Троицкой поступило экипажу патрульных вечером 6 июля.

Патрульные предварительно установили, что 37-летний водитель автомобиля Toyota Auris, двигаясь на зеленый сигнал светофора, допустил наезд на велосипедиста, который двигался через перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Вследствие ДТП 33-летний велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для оказания помощи. Также врачами установлен факт нахождения травмированного мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

На место ДТП патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.