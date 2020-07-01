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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:39162

В Сумах пьяный велосипедист попал под колеса авто (видео)

Сообщение о ДТП на перекрестке улиц Леваневского-Троицкой поступило экипажу патрульных вечером 6 июля.

Патрульные предварительно установили, что 37-летний водитель автомобиля Toyota Auris, двигаясь на зеленый сигнал светофора, допустил наезд на велосипедиста, который двигался через перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Вследствие ДТП 33-летний велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для оказания помощи. Также врачами установлен факт нахождения травмированного мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

На место ДТП патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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