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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43213

Сумской апелляционный суд отменил УДО донетчанину, осужденному за тяжкие телесные

В 2017 году Артемовский городской суд Донецкой области приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч.2 ст.125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

В феврале этого года осужденный обратился в Роменский горрайонный суд Сумской области с заявлением о его условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Свою позицию обосновал тем, что дисциплинарных взысканий нет, принимает участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в исправительном учреждении, является членом церкви, получил профессиональное образование и в настоящее время, учитывая положения ч.5 ст.72 УК Украины (Правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения), отбыл 2/3 части назначенного наказания. Суд первой инстанции заявление осужденного удовлетворил, посчитав, что лицо добросовестным поведением доказало свое исправление.

Однако, рассматривая апелляционную жалобу стороны обвинения, коллегия судей Сумского апелляционного суда не согласилась с такой позицией местного суда. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал осужденному в удовлетворении его заявления об условно-досрочном освобождении. Такое решение было принято с учетом того, что он не доказал своего исправления. Данные обстоятельства подтверждаются выводами начальника отделения социально-психологической службы и заместителя начальника по социально-воспитательной работы исправительной колонии, а также принятым накануне решением комиссии ГУ «Роменская исправительная колония (№ 56)», которым лицу было отказано в условно-досрочном освобождении. Также, было учтено, что лицо в прошлом уже дважды было осуждено за нанесение тяжких телесных повреждений, характеризуется посредственно, на производстве не трудоустроен, до заключения проживало в г. Артемовск Донецкой области, однако собственным жильем не обеспечено, а его родные, которые могли бы приютить после освобождения, пока проживают в Российской Федерации. Кроме того, согласно сведениям об имущественном положении, предоставленных ГУ «Роменская исправительная колония № 56» следует, что осужденный имеет иск на сумму 1451,60 грн, однако информации о возмещении вышеуказанных расходов в учреждении отсутствует, сообщает сайт суда.

Право
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