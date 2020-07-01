Доступні кредити для бізнесу стали реальністю На початку року в Україні стартувала державна програма "Доступні кредити 5-7-9%", метою якої є підтримка малого та середнього бізнесу. Для тих хто вагався започаткувати власну справу, розширити вже діючу або модернізувати виробництво, з'явився вагомий аргумент аби діяти.

Цією цікавою пропозицією вже скористалась Ірина Демченко, керівниця фермерського господарства «ДІО» з міста Охтирка Сумської області.

Для її молодого підприємства, якому менше року, вкрай важливо мати гарний старт, аби впевнено йти далі.

«Для нас дуже вигідно скористатися саме цим кредитом - для фірм-новачків - це достатньо прийнятні умови. Ми планували купити трактор для свого фермерського господарства - старенький МТЗ-80, що вже був у експлуатації, щоб зекономити кошти. Але, дякуючи державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%" та ПриватБанку, ми купили новий трактор – LOVOL 1054. Це новітня техніка, функціональна та комфортна у використанні. Дана позика цілком підйомна для початківців, для нас ця пропозиція вигідна, адже ми тепер можемо розвиватися і в подальшому надавати нові робочі місця, - розповідає Ірина Демченко, - Я хочу подякувати охтирському відділенню ПриватБанку в особі керуючого Володимира Мусієнка та фінансовому консультанту Юлії Муромцевій за те, що допомогли нам отримати цей кредит. Вони допомогли зібрати всі необхідні документи і ми отримали кошти швидко і, головне - дуже вчасно. Та можемо скористатися технікою, придбаною за кошти кредиту вже у цьому році, не втрачаючи часу».

ФГ «ДІО» займається вирощуванням пшениці та сої, у найближчих планах: сонях та кукурудза. Завдяки заощадженню коштів є можливість придбати облаштування для нового трактору – жатку, сівалку та вже у цьому році залучити нових працівників - не для сезонних робіт, а на постійній основі. Надалі керівниця господарства сподівається скористатися ще раз програмою "Доступні кредити 5-7-9%», і знову ж таки, на придбання техніки, адже в планах мати в господарстві, як мінімум, два трактори, комбайн та обладнання до них.

«Завдяки низькій відсотковій ставці по кредиту у нас з’явилась можливість використовувати кошти, отримані від цьогорічного врожаю для оновлення облаштування техніки, тобто, готуватися до здійснення нових задумів, - говорить Ірина Демченко. - Хочу побажати бізнесменам, фермерським господарствам, початківцям: не вагайтесь - цей кредит прийнятний. Відсоткова ставка - невелика. А якщо ви будете надавати нові робочі місця, вона взагалі буде зменшуватись. Не бійтесь цього кредиту, він розширює можливості для вашого бізнесу».

Про особливості участі у державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%" розповідає керівник напрямку з активних операцій МСБ Сумської філії ПриватБанку Антон Мартинов.

- Які умови отримання кредиту в ПриватБанку за програмою «Доступні кредити 5-7-9%»?

- Перш за все бізнес має бути реально діючим, працювати прозоро і чесно, не приховувати реальних доходів. Якщо у вас вже є власне обладнання, приміщення, технології – в очах банку ви надійний позичальник. Будь-яка спроба працювати "в тіні", "оптимізувати" податки стає на заваді отримання кредитних коштів. Ми працюємо лише з прозорим бізнесом, який веде справи "в білу", чесно показуючи всі доходи та прибутки. Слід дбати і про репутацію бізнесу: не бути причетним до шахрайських схем чи корупції, не мати непогашених боргів та не перебувати в "чорних списках НБУ" - вчасно повертати усі кредити. Отримати пільгове фінансування можуть як підприємці-початківці - що ми бачимо на прикладі фермерського господарства “ДІО”, так і працюючий бізнес, зареєстрований в якості фізособи-підприємця або юридичної особи, кінцевим власником якого є громадянин України та бути прибутковим протягом останніх 12 місяців.

- Які переваги у порівнянні з кредитами на звичайних умовах банку? Особливість саме цієї програми?

- Основна особливість, перевага цієї програми - дешеві, доступні кошти на розвиток та становлення бізнесу. У 2020-му з бюджету України виділили 2 млрд грн на компенсацію кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Це означає, що програмою може бути охоплено до 30 мільярдів гривень кредитів.

Для держави це можливість стимулювати зростання економіки, а для підприємств – розширити своє виробництво і заробляти більше.

До речі, отримати фінансування за програмою “5-7-9” можна за будь-яким з таких кредитних продуктів банку як інвестиційний кредит, КУБ із заставою, кредит на придбання основних засобів, а також бізнес-іпотеку та відновлювальні кредитні лінії на суму до 25% від вартості фінансування інвестиційного проекту. Щоб стати учасником програми, достатньо подати заявку онлайн на спеціальній сторінці офіційного сайту банку.

- Що може запропонувати дана державна програма аграріям. Які спеціальні умови передбачені для окремих категорій?

- З початку травня ПриватБанк запровадив особливий пільговий режим фінансування окремих галузей бізнесу, за яким малий агробізнес отримає піврічну відстрочку погашення основної суми кредиту, а виробники лікарських засобів, медичних виробів та обладнання – відстрочку на три місяці та кредитування всього під 3% річних. За антикризовими проектами рефінансування раніше наданих позик на розвиток бізнесу відстрочка діятиме до кінця 2020 року.

Отримати пільговий кредит можна за наступних умов: якщо річний оборот до 50 млн грн, можна отримати кредит на розвиток бізнесу під 7%, а до 100 млн – під 9%. Ставка може знизитися до 5%, якщо ви будете створювати робочі місця. До того ж максимальна сума кредиту не обмежується, а точніше обмежується лише показниками кредитоспроможності кожного конкретного потенційного позичальника. Крім того, під 0% можна отримати кредит на погашення вже наявного боргу. Важливо, щоб дохід у еквіваленті був до 10 млн євро на рік. Тут також максимальна сума кредиту не обмежується. Але є обмеження, як і під час отримання кредитів: загальна сума підтримки від держави за три роки на всю групу пов'язаних із бізнесом осіб не може перевищувати 200 тисяч євро в еквіваленті: сума для малого бізнесу більш ніж істотна.

- Чи багато охочих отримати кредит від ПриватБанку за програмою «Доступні кредити 5-7-9%»?

- З початку роботи програми до ПриватБанку надійшло 14 тисяч заявок на отримання пільгового фінансування.

За попередніми оцінками ПриватБанку, розглянути фінансування за антикризовими програмами банк зможе щодо не менше ніж 50 000 компаній та підприємців малого і середнього бізнесу, яких він обслуговує. В тому числі, це стосується програми рефінансування вже виданих кредитів на розвиток малого бізнесу, а також пільгового фінансування оборотного капіталу для підприємств медичного та аграрного сектора. За даними дослідження банківського ринку України, проведеного GFK Україна, сьогодні послугами ПриватБанку користуються 64% українських компаній і 74% вітчизняних підприємців.