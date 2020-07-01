На Сумщині п’ять нових випадків коронавірусу Станом на 9 липня 2020 року на Сумщині 328 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

За минулу добу Covid-19 підтвердили у 5 осіб (м. Суми - 3, м. Путивль - 1, м. Охтирка - 1).

Наразі від Covid-19 в Сумській області одужало 271 особа, з них 7 - за минулу добу (м. Ромни -2, м. Охтирка - 1, Путивльський р-н - 1, Сумський р-н - 2, м. Суми - 1).

За інформацією Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України, за весь час пандемії коронавірусу в Україні у м. Суми було зафіксовано 93 випадки захворювання, у Сумському районі - 19, м. Охтирка - 27, м. Конотоп - 19, Конотопський район - 26, м. Кролевець - 26, Кролевецький район - 8, м. Шостка - 15, м. Тростянець - 30, Тростянецький район - 4, Роменський район - 3, Недригайлівський район - 1, м. Ромни - 11, Глухівський район - 5, м. Глухів - 9, Буринь - 2, Буринський район - 1, Охтирський район - 1, м. Лебедин - 1, м. Білопілля - 2, Білопільський район - 14, м. Путивль - 2, Путивльський район - 7, Краснопілля - 1, Велика Писарівка - 1.