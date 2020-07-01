В Украине зарегистрировано 810 новых случаев COVID-19 За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 810 новых случаев COVID-19, среди них 48 детей, 56 медицинских работников. Было осуществлено 29261 тестирование, из них 13938 - ПЦР-тестирование, остальные - ИФА-тестирования.

Об этом во время онлайн брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Госпитализированы за минувшие сутки 222 человека. Зафиксировано летальных случаев - 21. Но 665 пациентов выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавируса зафиксирован во Львовской области - 119, Киеве - 93, Закарпатской области - 89, Ровенской - 76.

Всего за время пандемии заболело 51224 человека, из них 3682 ребенка, 7148 медицинских работников, выздоровели 24784 человека. Умерших 1327.