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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:22180

На Сумщине полиция противодействует угону мототранспорта

На Сумщине полиция проводит оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Мототранспорт».

Комплекс полицейских мер направлен на улучшение состояния оперативной обстановки и территории области и усиление противодействия преступлениям, связанным с угоном мототранспортом.

Стоит отметить, что большинство краж мототранспорта происходит по невнимательности владельцев, которые оставляют свои мопеды, скутеры или мотоциклы в общедоступных местах, часто без присмотра и надлежащих средств защиты. Поэтому полиция вновь напоминает гражданам несколько правил по сохранению двухколесного мототранспорта.

Не оставляйте свои байки без присмотра в общедоступных местах на долгое время. Не следует хранить их в помещениях, которые не закрываются, или там где дверь не оснащена надежными замками. Даже если ваш мототранспорт сохраняется в хорошо оборудованном гараже, необходимо хотя бы раз в неделю проверять целостность замков, транспортного средства и самого помещения. Будучи в дороге, если возникла необходимость припарковаться, воспользуйтесь противоугонными средствами или услугами охраняемых стоянок. Не оставляйте ключи в замках зажигания, не храните техническую документацию на транспорт под сиденьем и тому подобное.

Помните, чтобы избежать неприятностей и не потерять свой мопед или скутер в результате кражи, уделяйте его сохранению должное внимание.

Но если же вашим транспортным средством незаконного завладели, скорее сообщите об этом в полицию. Своевременное сообщение о преступлении увеличивает шанс на розыск и задержание злоумышленника и возвращения вашего имущества, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мототранспорт Полиция автоугон
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