В Сумах снова ДТП на перекрестке Чорновола и Засумская: пострадала пассажирка

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Ford Escort, поворачивая налево на основной зеленый сигнал светофора в направлении улицы Засумская, не предоставил преимущество в движении автомобилю ЗАЗ, водитель которого двигался во встречном направлении.
В результате ДТП 24-летнюю пассажирку ЗАЗ с ушибом мягких тканей лобной области доставили в больницу.
Подробности ДТП выясняла следственно-оперативная группа Сумского отдела, которую на место вызвали патрульные.
На Сумщине полиция выясняет причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором тяжело травмированы два человека....
Ахтырской местной прокуратурой утвержден и направлено в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего водителя, который совершил наезд на человека с...
Микроавтобус самовольно начал движение и совершил наезд на припаркованный автомобиль....
ДТП произошло на перекрестке ул. Троицкой, ул. Героев Сумщины и Набережной р. Сумка...
На дорогах Сум есть 17 мест с высоким уровнем аварийности, на которых в течение года случается три и более аварий...