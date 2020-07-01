В Сумах снова ДТП на перекрестке Чорновола и Засумская: пострадала пассажирка 8 июля около 17.30 экипаж патрульных получил сообщение о ДТП с травмированными.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Ford Escort, поворачивая налево на основной зеленый сигнал светофора в направлении улицы Засумская, не предоставил преимущество в движении автомобилю ЗАЗ, водитель которого двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 24-летнюю пассажирку ЗАЗ с ушибом мягких тканей лобной области доставили в больницу.

Подробности ДТП выясняла следственно-оперативная группа Сумского отдела, которую на место вызвали патрульные.