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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:06248

Каждый третий абитуриент Сумщины не пришел сдавать историю

На Сумщине каждый третий из зарегистрированных участников не явился сдавать ВНО по истории Украины.

Всего в области этот предмет планировали сдавать 6820 человек. Об этом рассказала куратор Сумской Харьковского регионального центра оценивания качества образования Валерия Ханикова, пишет Суспільне.

Тестирование прошло без нештатных ситуаций, сказала она.

«Апелляций не последовало, никого из кабинетов за нарушения правил прохождения тестирования не удаляли, и не было оснований кого-то к тестам не допускать», - отметила она.

На Сумщине ВНО по истории Украины писали в 31 пункте тестирования, в Сумах - 13.

В этом году количество участников на историю Украины примерно такое, как и в прошлом году. Об этом рассказал помощник ответственного за пункт тестирования Иван Козий.

Тест по истории Украины рассчитан на 150 минут, за это время надо ответить на 60 вопросов.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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