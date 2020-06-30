Каждый третий абитуриент Сумщины не пришел сдавать историю На Сумщине каждый третий из зарегистрированных участников не явился сдавать ВНО по истории Украины.

Всего в области этот предмет планировали сдавать 6820 человек. Об этом рассказала куратор Сумской Харьковского регионального центра оценивания качества образования Валерия Ханикова, пишет Суспільне.

Тестирование прошло без нештатных ситуаций, сказала она.

«Апелляций не последовало, никого из кабинетов за нарушения правил прохождения тестирования не удаляли, и не было оснований кого-то к тестам не допускать», - отметила она.

На Сумщине ВНО по истории Украины писали в 31 пункте тестирования, в Сумах - 13.

В этом году количество участников на историю Украины примерно такое, как и в прошлом году. Об этом рассказал помощник ответственного за пункт тестирования Иван Козий.

Тест по истории Украины рассчитан на 150 минут, за это время надо ответить на 60 вопросов.