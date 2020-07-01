На Сумщине создадут современный зерновой хаб

Об этом сообщает пресс служба компании, пишет agronews.ua.
Компания AGR Group 10 июля на севере Сумской области в г. Середина-Буда открывает новое зернохранилище. В первый сезон на предприятии планируют принимать пшеницу, ячмень, кукурузу, сою и подсолнечник.
Первая очередь «Середина-Будского элеватора» рассчитана на единовременное хранение 28 тыс. т зерна.
«За годы существования компании мы научились использовать современные технологии, увеличивать урожайность при нестабильных погодных условиях, расширять земельный банк и привлекать лучших специалистов. В нынешних условиях мы должны диверсифицировать свою деятельность и подстраховать наш бизнес строительством масштабных инфраструктурных объектов », - отметил президент компании Мисаки Хидирян.