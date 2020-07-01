На Сумщине создадут современный зерновой хаб AGR Group планирует сделать новый элеватор, который сегодня начал работу, новым зерновым хабом региона.

Об этом сообщает пресс служба компании, пишет agronews.ua.

Компания AGR Group 10 июля на севере Сумской области в г. Середина-Буда открывает новое зернохранилище. В первый сезон на предприятии планируют принимать пшеницу, ячмень, кукурузу, сою и подсолнечник.

Первая очередь «Середина-Будского элеватора» рассчитана на единовременное хранение 28 тыс. т зерна.

«За годы существования компании мы научились использовать современные технологии, увеличивать урожайность при нестабильных погодных условиях, расширять земельный банк и привлекать лучших специалистов. В нынешних условиях мы должны диверсифицировать свою деятельность и подстраховать наш бизнес строительством масштабных инфраструктурных объектов », - отметил президент компании Мисаки Хидирян.