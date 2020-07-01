На Сумщине на пожаре один человек погиб, еще один спасен 9 июля в 19:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Краснополье.

На тушение направили дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 2 минуты пожарные прибыли на место вызова. Жильцы самостоятельно покинули дом. Горение происходило в одной из квартир на первом этаже. Используя аппараты для защиты органов дыхания, пожарные попали в горящее помещение. В комнате, где горели вещи домашнего обихода, было обнаружено тело мужчины 1961 г.р. без признаков жизни.

Дополнительно, спасатели получили информацию, что в соседней квартире сама осталась пожилая женщина, которая по состоянию здоровья не может самостоятельно выбраться из дымовой ловушки. Сотрудники ГСЧС мгновенно попали в квартиру бабушки 1936 г.р. и через окно транспортировали старушку в безопасное место на улицу. Жизнь женщины удалось спасти.

В 20:30 пожар на площади 18 кв. м локализовали, в 20:39 ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.