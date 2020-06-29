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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах пройде онлайн форум «Молодь Dіє… і на карантині також»

16-17 липня у Сумах пройде онлайн форум «Молодь Dіє… і на карантині також».

Програма Форуму:

16 липня 2020 року
1. Відкриття форуму та перша вступна сесія «Молодіжна політика – вектор руху». І відразу відкриваємо козирі, адже участь у першій сесії візьме …барабанна дріб….заступниця міністра молоді та спорту України, наша землячка, людина, яка зробила і робить все можливе і неможливе для молодіжної політики тепер уже всієї країни, Maryna Popatenko
Початок: о 10.00
Посилання: https://us04web.zoom.us/j/4049477569…

2. Під час другого включення поговоримо про неформальну освіту. Чому і як варто вчити молодь, які існують для цього механізми, що є дієвим, а що ні. Під час цієї сесії відбудеться презентація таких відомих та неймовірно крутих проєктів, як «Українська Академія Лідерства» (матимемо можливість поспілкуватися з її випускниками) та «Державотворець» (до нас підключиться команда державотворців Сумщини)! Богдана Костюк Влад Кущ Владислав Максименко Марина Горьковська Даяна Тарасюк Володимир Міщенко Микола Фісаюк Олена Білоцеркіська
Початок: об 11.30
Посилання: https://us04web.zoom.us/j/4049477569…

3. Під час третього включення мова піде про здоровий спосіб життя та проєкти, завдяки яким ми можемо підтримувати не лише стана власного здоров’я, але й здоров’я нашої планети. В якості спікерів до нас долучаться без перебільшення відомі громадські діячі та активісти Сумщини, які власним прикладом доводять, що бути здоровим, і фізично, і психологічно, і морально, і ціннісно не лише можливо, але й потрібно. Під час цієї сесії чекаємо на зустріч з @Kiril Burlaka @Nikolay Kolesnik @Владислав Діброва @Дмитро Буйвал та іншими цікавими людьми)
Початок: об 15.00
Посилання: https://us04web.zoom.us/j/4049477569…

17 липня 2020 року

1. Почнемо цей день із зустрічі, що присвячена молодіжним радам. Питання, здавалося б просте і очевидне, проте виникає багато але. В першу чергу що ж таке молодіжна рада - реальна можливість, чи бюрократична формальність. Під час цієї зустрічі ми матимем можливість послухати представників дієвих молодіжних рад Сумської області, а також наших колег з Київської області. Зустрінемося з ініціативної групою молоді Сумщини, яка має амбітну мету – створити обласну молодіжну раду та зробити її дієвою!
Початок: об 10.00
Посилання:
https://us04web.zoom.us/j/4049477569…

2. Темою другого включення стане тренд молодіжної політики - молодіжні центри. Поговоримо про те, які є молодіжні центри нашої області (і тут до нас долучаться представники Центру дозвілля молоді, КУ СОР СОЦВОТ, молодіжного простору «Вільно», Охтирського молодіжного центру). Ми зможемо із перших вуст почути про масштабну подію молодіжного сезону 2020 року – відкриття Всеукраїнського молодіжного центру! І нас знову порадує своєю увагою наша Марина Попатенко! Ми матимемо чудову можливість почути колосальний досвід Донеччини щодо розвитку та підтримки молодіжних центрів! Адже там їх далеко більше ніж 100!!! А також ми дізнаємося, де знайти ресурси для розвитку свого молодіжного простору від тренерки програми «Молодіжний працівник», експеркти програми DOBRE, керівниці ГО «Простір рівних можливостей» та «Табору Миру» Оксани Мальченко!
Початок: об 14.00
Посилання: https://us04web.zoom.us/j/4049477569…

17 липня

3. Ну і нарешті завершим другий день форуму дружньою, але практичною бесідою про те, як же нам разом з вами реалізовувати молодіжні проєкти та заходи у 2020 році за підтримки коштів обласного бюджету в умовах карантину.
Початок: об 16.00
Посилання: https://us04web.zoom.us/j/4049477569…

З нетерпінням чекаємо всіх охочих та зацікавлених у розвитку молодіжної політики нашої області, повідомляє Управління молоді та спорту Сумської ОДА.

 
Общество Анонс Молодежь
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