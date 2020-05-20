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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:37343

В Кролевце таксист задержал грабителя

Соблазнился злоумышленник на денежные сбережения 38-летней местной жительницы.

Об ограблении в полицию сообщила сама потерпевшая. Женщина рассказала, что приехала на такси до железнодорожного вокзала, а рассчитавшись с водителем, решила посчитать остаток денег.

Здесь ее и заметил неизвестный мужчина, который подбежал к ней, выхватил из рук все деньги и сел в тот же автомобиль такси, которым женщина только что приехала. Однако водитель сразу сориентировался и, пока женщина звонила в полицию, сам задержал злоумышленника.

Грабителем оказался 26-летний житель Кролевца, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Своей вины мужчина не отрицал и признался, что пошел на преступление, потому что не было денег. Теперь из-за 76 гривен, которые злоумышленник выхватил у женщины из рук, мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж
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