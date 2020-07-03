В Сумах водитель «Ланоса», допустив столкновение с коммунальным автобусом, скрылся с места происшествия Инцидент произошел в сегодня, 13 июля.

Автобус, следовавший во второй половине дня по маршруту №59 А «Басы - Центр» снят с линии из-за ДТП: авария произошла в районе ул. Владимирская. Во время движения водитель автомобиля «Ланос»" не придерживался безопасности бокового интервала движения, в результате чего повредил лакокрасочное покрытие левом боку автобуса и оборвал глушитель. Однако вместо того, чтобы остановить движение, водитель легковой машины покинул место происшествия. К счастью, никто из пассажиров, находившихся в салоне на момент столкновения не пострадал. Водитель автобуса вызвал полицию, а свидетели, запомнив номер беглеца, передали информацию патрульным. Сейчас поиски виновника ДТП продолжаются.

Автобус снят с линии и после оформления ДТП будет доставлен на ремонт, сообщили КП.