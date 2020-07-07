Сумщина вышла на 4-е место по проценту выздоровевших от коронавируса На утро 14 июля в Сумской области 341 случай заболевания COVID-19 (4 за сутки), вылечились 297 человек.

Сумская область на четвертом месте по проценту выздоровевших от коронавируса. Топ-10 - Днепропетровская обл. - 1146 (1045 выздоровели) – 91,19% - Херсонская обл. - 204 (186 выздоровели) – 91,18% - Полтавская обл. - 334 (299 выздоровели) – 89,5% - Сумская обл. - 341 (297 выздоровели) – 87,097% - Кировоградская обл. - 674 (587 выздоровели) – 87,092% - Хмельницкая обл. - 909 (770 выздоровели) – 84,7% - Запорожская обл. - 622 (521 выздоровели) – 83,8% - Черкасская обл. - 755 (602 выздоровели) – 79,7% - Николаевская обл. - 487 (385 выздоровели) – 79,1% - Луганская обл. - 95 (73 выздоровели) – 76,8% По количеству случаев Сумщина также на 4-ом месте. Меньше только в Луганской– 95, Херсонской – 204 и Полтавской - 334.