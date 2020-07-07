Сумщина вышла на 4-е место по проценту выздоровевших от коронавируса

Сумская область на четвертом месте по проценту выздоровевших от коронавируса.
Топ-10
- Днепропетровская обл. - 1146 (1045 выздоровели) – 91,19%
- Херсонская обл. - 204 (186 выздоровели) – 91,18%
- Полтавская обл. - 334 (299 выздоровели) – 89,5%
- Сумская обл. - 341 (297 выздоровели) – 87,097%
- Кировоградская обл. - 674 (587 выздоровели) – 87,092%
- Хмельницкая обл. - 909 (770 выздоровели) – 84,7%
- Запорожская обл. - 622 (521 выздоровели) – 83,8%
- Черкасская обл. - 755 (602 выздоровели) – 79,7%
- Николаевская обл. - 487 (385 выздоровели) – 79,1%
- Луганская обл. - 95 (73 выздоровели) – 76,8%
По количеству случаев Сумщина также на 4-ом месте. Меньше только в Луганской– 95, Херсонской – 204 и Полтавской - 334.
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