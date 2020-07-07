На Сумщине 5 новых случаев коронавируса При этом 3 человека выздоровели.

На утро 15 июля в Сумской области уже 346 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. За последние сутки болезнь подтверждена у 5 жителей Сумщины (всего 346), трое выздоровели (всего 300). Болеют 40 человек