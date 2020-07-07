Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:01215

Ахтырские полицейские поймали угонщика

Полицейские установили личность злоумышленника, который покусился на чужой мопед.

В Ахтырский отдел полиции с заявлением об угоне двухколесного транспортного средства обратилась 24-летняя девушка. Она рассказала, что накануне к ней заходил приятель, а после его ухода у нее со двора исчез мопед. Впоследствии девушка случайно увидела свое транспортное средство у местных. Они рассказали, что приобрели его у неизвестного мужчины.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и вышли «на след» злоумышленника. Им оказался 23-летний местный. В содеянном он сознался и рассказал, что на преступление его толкнуло безденежье.

По данному факту работники полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Работники полиции в очередной раз обращаются к владельцам транспортных средств с просьбой соблюдать правила сохранности своего имущества и не оставлять двухколесники без присмотра, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
view counter

Новости

На Сумщине уже 346 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:38
В Сумском роддоме на самоизоляции 16 санитарок из-за коронавируса у коллеги
Вчера 17:43
Глуховчанка объявила голодовку под офисом президента
Сегодня 15:19
Еще в 5 учебных заведениях Сум появилась современная пожарная сигнализация
Сегодня 15:11
Ахтырские полицейские поймали угонщика
Сегодня 15:01
На Сумщине назвали «большой стройкой» текущий ремонт дороги между селами длинной аж 6 км
Сегодня 13:33
На Сумщині підбили підсумки обласного конкурсу естрадної пісні та сучасної популярної музики «Радослав»
Сегодня 13:28
Полицейские оперативно установили подозреваемого в магазинной краже
Сегодня 13:23
В Сумах патрульные задержали парочку наркоманов
Сегодня 13:18
Полицейские разыскивают аферистов, которые обманули 91-летнюю жительницу Шостки
Сегодня 12:14
За три дня на Сумщине выпала полумесячная норма осадков
Сегодня 11:37
В Шостке стоят скамейки, которым столько же лет, как и городу
Сегодня 11:09
view counter

Статьи

Косівщинська птахофабрика ТОВ «Авіс–Україна» звітує про результати благодійного заходу «Допомагаємо разом»
Сегодня 15:04
Тренды летних платьев 2020: что стоит выбрать
Сегодня 14:05
Безболісне та ефективне лікування анальної тріщини
Сегодня 13:19
Температурный скрининг, антисептики и маски: в Минздраве рассказали о правилах обучения в школах с сентября
Сегодня 11:33
Дмитро Живицький: «Бездарне управління житлово-комунальним господарством вбиває сумчан!»
Вчера 10:01
Губернатор Сумщины и его молодая команда
Вчера 08:57
Массажный валик от головной боли и целлюлита
13.07.2020 11:51
До Дня родини: правові аспекти цивільного шлюбу
08.07.2020 15:02
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.07.2020 11:57
Нырнуть уговорили случайно: эксклюзивные подробности гибели молодой чиновницы на Сумщине
08.07.2020 10:29
Сумчанам радять, як уберегтися від теплового і сонячного ударів
07.07.2020 15:26
Сумской стронгмен с «серебром»
07.07.2020 14:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.