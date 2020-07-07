Ахтырские полицейские поймали угонщика Полицейские установили личность злоумышленника, который покусился на чужой мопед.

В Ахтырский отдел полиции с заявлением об угоне двухколесного транспортного средства обратилась 24-летняя девушка. Она рассказала, что накануне к ней заходил приятель, а после его ухода у нее со двора исчез мопед. Впоследствии девушка случайно увидела свое транспортное средство у местных. Они рассказали, что приобрели его у неизвестного мужчины.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и вышли «на след» злоумышленника. Им оказался 23-летний местный. В содеянном он сознался и рассказал, что на преступление его толкнуло безденежье.

По данному факту работники полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Работники полиции в очередной раз обращаются к владельцам транспортных средств с просьбой соблюдать правила сохранности своего имущества и не оставлять двухколесники без присмотра, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.