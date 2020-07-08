Сумчан закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати загоряння у природних екосистемах

Зокрема, служба порятунку інформує, що випалювати стерню, суху траву, залишки соломи або розводити багаття, застосовувати відкрите полум’я на хлібних масивах та поблизу них, а також біля скирт сіна чи лісової зони – заборонено.

Разом із тим, під час подорожей, не слід ставити туристичні намети ближче ніж на 100 м від поля. У тому числі, під час жнив та збирання врожаю забороняється ходити по перекритим тимчасовим дорогам та стежкам.

У жодному разі також не можна залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці. У свою чергу, батьки мають слідкувати за дітьми, аби ті, не бавилися з вогнем. Адже це може стати причиною пожеж на сусідніх полях, на територіях приватних домоволодінь, лісопосадках, відключень повітряних ліній електропередачі надвисокої напруги та руйнування родючого шару ґрунту. Окрім того, дим, який виникає внаслідок горіння та тління здатний викликати алергічні захворювання та спричинити травмування або навіть загибель людей і тварин.

У Сумах же ситуація складається доволі невтішно, аналізують вогнеборці, оскільки кількість пожеж у природних екосистемах за шість місяців зросла майже у півтора рази ніж за аналогічний період минулого року, площа загоряння також збільшилась – майже у 10 разів.

Тому рятувальники просять сумчан бути відповідальними та свідомими, а принагідно нагадують, що відповідно до статті 245 Кримінального кодексу України «Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів , вздовж залізниць, а також спалювання стерні, сухих дикоростучих трав або їх залишків на землях сільськогосподарського призначення чи іншими загально небезпечним способом карається штрафом у розмірі від трьохсот до п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на термін від двох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк».

А згідно зі статтею 194-1 Кримінального кодексу України «Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики» та в залежності від тяжкості наслідків передбачено покарання від штрафу до позбавлення волі на термін до 15 років.