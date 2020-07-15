Несмотря на ликвидацию скоро 6 старых районов Сумщины получат новых руководителей

Об этом во время пресс конференции сообщил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.
По его словам, в проекте Постановления КМУ об образовании и ликвидации районов №3650 от 15.06.2020 предусматривается создание 5 районов в Сумской области, однако сама процедура создания укрупненных районов - долговременная. Поэтому пока будут назначены главы не укрупненных районов.
«Сейчас назначение глав райгосадминистраций - это первоочередная необходимость, ведь есть много процессов, которые контролируются именно главами райгосадминистраций, пока на законодательном уровне не будет упорядоченное вопросы деятельности органов государственной исполнительной власти, местного самоуправления в связи с образованием и ликвидацией районов. Один из уровней их ответственности - это наполнение, контроль и использование бюджета», - отметил глава облгосадминистрации.
Он также сообщил, что в ближайшее время главы райгосадминистраций будут назначены. «Кандидаты поданы, ждем принятия решений на уровне государственной власти», - отметил Роман Грищенко.