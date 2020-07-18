На Сумщине уже 355 случаев коронавируса: подробности

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 3 человек: г. Сумы - 2, г. Шостка - 1.
Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 307 человек, из них 1 - за прошедшие сутки (г. Сумы).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 105 случаев заболевания (89 человек вылечились), в Сумском районе - 20 (19), г. Ахтырка - 27 (26), г. Конотоп - 19 (19), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 34 (31 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 16 (15), Тростянецкий район – 37 (29 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 4 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 15 (10), Глуховский район – 5 (3), г. Глухов – 11 (9), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 2 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 17 (14), Путивльский район – 9 (9), Краснополье – 1 (1), Великая Писаревка – 2 (1).
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