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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:22107

На Сумщине полиция изъяла оружие и боеприпасы

Винтовку Мосина и более трех десятков патронов различного калибра изъяли работники полиции у жителей области.

В Кролевце сотрудники сектора уголовного розыска местного отделения полиции получили информацию, что один из жителей райцентра может незаконно хранить оружие.

Правоохранители открыли уголовное производство и провели неотложный обыск. И нашли винтовку Мосина с оптическим прицелом.

Сам мужчина утверждает, что оружие нашел во время поиска металлолома.

«Сейчас в рамках открытого уголовного производства изъята винтовка направлена на экспертное исследование, - комментирует Андрей Костюченко, руководитель следствия Кролевецкого отделения полиции. - Мы призываем граждан в случае выявления подобных вещей сразу сообщать об этом в полицию. В противном случае, если человек заберет «находку» себе, такие действия будут квалифицированы в соответствии со ст. 263 УК Украины как незаконное обращение с оружием и боеприпасами, и могут стоить гражданам наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет».

В Недригайлове к правоохранителям обратился местный 27-летний мужчина. Он рассказал, что во время разборки старого дома нашел более двух десятков различных патронов. Специалисты установили, что мужчина принес и выдал 28 патронов калибра 5,45 мм и 5 патронов калибра 7,62 мм. В полиции начали предварительные проверки и устанавливают источник происхождения боеприпасов. В этом случае заявитель, который добровольно выдал патроны, будет освобожден от уголовной ответственности, как то предусмотрено ч.3 ст. 263 УК Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие
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