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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:29124

Мэр Сум выступает за усиление борьбы с вождением в нетрезвом виде

Городской голова Александр Лысенко во время аппаратного совещания выступил с инициативой усиления борьбы с вождением в нетрезвом состоянии.

По информации старшего инспектора по особым поручениям отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Сумской области Игоря Биловола, в городе за неделю зафиксировали 20 человек, которые управляли авто в нетрезвом состоянии.

«Статистика неутешительна, поэтому объявляем войну каждому, кто садится за руль под хмельком - проводить рейды, возможно, установим посты возле ресторанов, кафе и пляжей. Также поставим вопрос предоставления публичности таким водителям. Понимаю, что разглашение личной информации - это также нарушение, однако жизнь - дороже всего остального. Возможно, хотя бы так недобросовестные водители подумают о последствиях, например, заключения или о том, как будут выглядеть перед знакомыми и родными», - отметил мэр.

Он поручил правовому управлению проработать вопрос о возможности обнародования списков нарушителей правил дорожного движения, а управлению патрульной полиции в Сумской области обратился с просьбой обобщить информацию по ДТП и отчитаться в следующий понедельник.

Сумчан в случае выявления фактов или даже подозрения на алкогольное опьянение у водителя призывают сообщать на линию «102» для оперативного реагирования.

Право
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